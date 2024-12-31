Скільки повітряних тривог пережили міста України у 2024 році та де їх було найбільше (інфографіка)

Найменше сирен лунало на Закарпатті

До завершення 2024 року лишилися лічені години, й передсвятковий ранок зустрів українців повітряною тривогою — росіяни атакували Україну ракетами. Протягом року найбільше тривог було в Харківській області — 2 062, якщо скласти весь час, що вони тривали, то вийде 140 днів.

Підрахунки, скільки тривог було за рік, що минає, в кожній з українських областей, провів Telegram-канал UA War Infographics. Опубліковано відповідну інфографіку (дані станом на 11:34 30 грудня).

Отже, лідером за часом тривог стала Донецька область, де за 2024 рік сигнал повітряної тривоги пролунав 2 008 разів. Це менше, ніж на Харківщині, проте загальний період тривог довший, він склав 165 днів.

Третьою в цьому сумному рейтингу йде Сумщина, де сигнали тривоги пролунали 1 548 разів. Загальний час тривог склав 127 днів.

Далі за кількістю тривог йдуть Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська області. У Києві було 509 тривог, загальний час — 22 дні.

Менша кількість тривог була в західних областях України. Найрідше сирени повітряної тривоги за рік лунали на Закарпатті — 183 рази, по часу вони дорівнюють 7 дням.

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