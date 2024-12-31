Сколько воздушных тревог пережили города Украины в 2024 году и где их было больше всего (инфографика)

Меньше всего сирен звучало на Закарпатье

До завершения 2024 остались считанные часы, и предпраздничное утро встретило украинцев воздушной тревогой — россияне атаковали Украину ракетами. В течение года больше всего тревог было в Харьковской области — 2 062, а если сложить все время, что они длились, то получится 140 дней.

Подсчеты, сколько тревог было за уходящий год в каждой из украинских областей, провел Telegram-канал UA War Infographics. Опубликована соответствующая инфографика (данные по состоянию на 11:34 30 декабря).

Итак, лидером по времени тревог стала Донецкая область, где за 2024 год сигнал воздушной тревоги прозвучал 2008 раз. Это меньше, чем на Харьковщине, однако общий период тревог длиннее, он составил 165 дней.

Третьей в этом печальном рейтинге идет Сумщина, где сигналы тревоги раздались 1 548 раз. Общее время тревог составило 127 дней.

Далее по количеству тревог следуют Полтавская, Запорожская, Днепропетровская области. В Киеве было 509 тревог, общее время — 22 дня.

Меньшее количество тревог было в западных областях Украины. Реже всего сирены воздушной тревоги за год звучали на Закарпатье — 183 раза, по времени они равны 7 дням.

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