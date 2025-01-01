Київу 2700 років а Україна – колиска "білої" раси? Розвінчуємо міфи про арійське походження слов'ян

Розглядаємо ключові тези та їх наукову обґрунтованість

В останні роки в інтернеті стала популярною дивна теорія. Згідно з нею Київ, столиця України, має історію, яка налічує не менше 2700 років. Ця теорія спростовує радянську версію, яка зводила історію Київської Русі до пізнішого періоду.

Ось, наприклад, один з них, який поширили більш як 2,3 тис. разів. Так звані дослідження істориків, археологів, антропологів та генетиків вказують на те, що арії, які населяли територію сучасної України, стали творцями трьох слов'янських народів: русів, чехів і хорватів.

Арії та слов'янські народи

Дослідження, нібито проведені істориками, археологами, антропологами та генетиками, свідчать про те, що арії, які населяли територію сучасної України, стали творцями трьох слов'янських народів. Ці народи сформувалися на основі культурних і мовних зв’язків, які виникли на цій території.

Генетичні дослідження

Сучасні технології ДНК-аналізу дозволяють вченим простежити родовід кожної людини на понад 30 тисяч років назад. За цією теорією, у 2012 році група міжнародних учених під керівництвом Пітера Форстера з Кембридзького університету провела масштабне генетичне дослідження ДНК жителів України. Дослідження проводилися в Німеччині — країні, яка визначає європейські стандарти ДНК-досліджень.

Результати генетичних досліджень

За результатами дослідження було виявлено, що 53% українців мають гаплогрупу хромосом, успадковану від аріїв. Цей ген також присутній в інших народів Європи, але його концентрація серед українців є значно вищою. Це відкриття підтверджує глибоке коріння українського етносу та його зв'язок з давніми арійськими цивілізаціями.

Виживання під час похолодання

Під час існування аріїв на території нинішньої України середня температура різко знизилася, що призвело до суворого похолодання. Це кліматичне явище суттєво вплинуло на людську популяцію. Вижили лише ті люди, які володіли геном "молочної толерантності", що дозволяло їм перетравлювати молоко. Це стало вирішальним фактором для виживання цивілізації аріїв під час голоду.

Велесова книга

Літочислення "Від Створення Світу"

Також стверджують, що наші предки вели літочислення "від створення Світу" протягом семи тисячоліть. Це літочислення було скасовано лише Петром Першим у 1721 році. За оріанським календарем, сьогодні 7531 рік, що на 1748 років старше юдейського календаря (5783 рік). За Велесовою Книгою, в Україні налічується вже 21144 рік.

Оріана — це так звана первісна назва стародавньої України, що означає "країна оріїв". Як державне утворення, вона виникла на території Прикарпаття в V тисячолітті до нашої ери.

Велесова книга

Що не так з цією теорією

По-перше, форма подання інформації в дописі намагається переконати читачів у величності історії Києва, натякаючи на те, що "злі вороги" намагаються приховати цю інформацію. Подібні маніпуляції нагадують російську пропаганду, яка стверджує про свою винятковість. Це може призвести до емоційних реакцій і відчуття образи, що лише підсилює розкол між народами.

По-друге, приписування "арійській расі" переваги в інтелекті, моралі чи фізіології над іншими народами бере свій початок від Жозефа Артюра де Гобіно. Цю концепцію розвинули такі дослідники, як французький антрополог Жорж де Лапуж. Поняття виникло десь в середині 19 століття. В 1900-і характеристика "арійський" просто почала витісняти в мовознавстві "індоєвропейський".

Допис містить безліч неправдивих тверджень. Щонайменше згадка про "Велесову Книгу" як джерело наукової інформації є сумнівною. Цей текст вважають історичним фальсифікатом, а отже, він не може використовуватися як наукове джерело.

Отже, мета таких дописів — викликати емоційний відгук і підкреслити велич України через спотворення історичних фактів. Тому важливо критично ставитися до подібних матеріалів і вимагати підтверджень висунутих тез.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські царі неодноразово хотіли перенести столицю до Києва. Останні спроби належать до 1830-х років.