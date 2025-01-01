Киеву 2700 лет а Украина – колыбель "белой" расы? Развенчиваем мифы об арийском происхождении славян

Рассматриваем ключевые тезисы и их научную обоснованность

В последние годы в интернете стала популярной удивительная теория. Согласно ей Киев, столица Украины, имеет историю, насчитывающую не менее 2700 лет. Эта теория опровергает советскую версию, которая сводила историю Киевской Руси к более позднему периоду.

Вот, например, один из них, котирым поделились более 2,3 тыс. раз. Так называемые исследования историков, археологов, антропологов и генетиков указывают на то, что арии, населявшие территорию современной Украины, стали творцами трех славянских народов: русов, чехов и хорватов.

Арии и славянские народы

Исследования, якобы проведённые историками, археологами, антропологами и генетиками, свидетельствуют о том, что арии, населявшие территорию современной Украины, стали творцами трех славянских народов. Эти народы сформировались на основе культурных и языковых связей, возникших на этой территории.

Генетические исследования

Современные технологии ДНК-анализа позволяют ученым проследить родословную каждого человека более чем на 30 тысяч лет назад. Согласно этой теории, в 2012 году группа международных ученых под руководством Питера Форстера из Кембридского университета провела масштабное генетическое исследование ДНК жителей Украины. Исследования проводились в Германии — стране, определяющей европейские стандарты ДНК-исследований.

Результаты генетических исследований

По результатам исследования было обнаружено, что 53% украинцев имеют гаплогруппу хромосом, унаследованную от ариев. Этот ген также присутствует у других народов Европы, но его концентрация среди украинцев значительно выше. Это "открытие" подтверждает глубокие корни украинского этноса и его связь с древними арийскими цивилизациями.

Выживание во время похолодания

В период существования ариев на территории нынешней Украины средняя температура резко снизилась, что привело к суровому похолоданию. Это климатическое явление оказало существенное влияние на человеческую популяцию. Выжили только те люди, которые владели геном "молочной толерантности", что позволяло им переваривать молоко. Это явилось решающим фактором для выживания цивилизации ариев во время голода.

Велесовая книга

Исчисление "От Сотворения Мира"

Также утверждают, что наши предки вели исчисление "от сотворения Мира" в течение семи тысячелетий. Это исчисление было отменено только Петром Первым в 1721 году. По орианскому календарю, сегодня 7531 год, что на 1748 лет старше иудейского календаря (5783 год). По Велесовой Книге, в Украине насчитывается уже 21144 год.

Ориана — это так называемое первоначальное название древней Украины, что означает "страна ориев". Как государственное образование она возникла на территории Прикарпатья в V тысячелетии до нашей эры.

Велесовая книга

Что не так с этой теорией

Во-первых, форма представления информации в сообщении пытается убедить читателей в величии истории Киева, намекая на то, что "злые враги" пытаются скрыть эту информацию. Подобные манипуляции напоминают российскую пропаганду, утверждающую свою исключительность. Это может привести к эмоциональным реакциям и чувству обиды, что только усиливает раскол между людьми.

Во-вторых, приписывание "арийской расе" преимущества в интеллекте, морали или физиологии над другими народами берет свое начало от Жозефа Артюра де Гобино. Эту концепцию развили такие исследователи, как французский антрополог Жорж де Лапуж. Понятие возникло где-то в середине 19 века. В 1900-е характеристика "арийский" просто начала вытеснять в языкознании "индоевропейский".

Сообщение содержит множество ложных утверждений. По меньшей мере, упоминание о "Велесовой Книге" как источнике научной информации является сомнительным. Этот текст считают историческим фальсификатом, следовательно, он не может использоваться как научный источник.

Следовательно, цель таких сообщений – вызвать эмоциональный отклик и подчеркнуть величие Украины через искажение исторических фактов. Поэтому важно критически относиться к подобным материалам и требовать подтверждения выдвинутых тезисов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что русские цари неоднократно хотели перенести столицу в Киев. Последние попытки относятся к 1830-м годам.