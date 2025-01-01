Лечение влетит в копеечку. За что украинцы заплатят в больницах с 1 января

Программа медицинских гарантий не будет покрывать некоторые услуги в медучреждениях

С 1 января 2025-го в Украине государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут брать деньги за определенные услуги. Кабмин не будет покрывать их программой медицинских гарантий. С начала года к ним будут относиться:

предоставление медицинских услуг не по месту жительства или пребывания пациента при условии, что это не вызвано его состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по желанию пациента.

Больше о новациях 2025 года читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025".

Платить нужно будет за обращение без направления врача, кроме случаев, когда оно не требуется.

Стоимость дополнительных услуг медучреждения будут определять самостоятельно. Оплатить медицинскую помощь можно только в безналичной форме на официальный счет заведения.

Напомним, медико-социальных экспертных комиссий в Украине официально больше не будет. Вместо них с 1 января будутновые экспертные комиссиив кластерных и надкластерных больницах. "Телеграф" рассказал, где и как украинцам пройти осмотр и подтвердить инвалидность.