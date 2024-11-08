Дівчину-підлітка госпіталізували через куріння вейпу

Дівчина в лікарню потрапила вже вдруге

У лікарню "Охматдит" у Львові вже вдруге за рік госпіталізували підлітка після куріння електронних сигарет. 14-річна дівчина поступила до лікарів з задишкою та утрудненим диханням.

Про це повідомляє Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит". Зазначається, що до появи симптомів дівчина курила вейп.

У Львівській обласній лікарні їй надали першу допомогу та перенаправили до Центру "Охматдит". Під час досліджень виявилось, що дівчина має алергію, яка проявляється задишкою та утрудненим диханням після куріння вейпу.

"Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на фоні куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності", – пояснила алерголог Центру Руслана Проць.

У "Охматдиті" додали, що минулого року дівчина вже перебувала у лікарні також після куріння вейпу. Тоді підліток була у набагато важчому стані, з вираженою дихальною недостатністю, що потребувала кисневої терапії.

Спеціалісти лікарні неодноразово пояснювали дівчині, що куріння вейпу небезпечне для неї. Адже в її випадку це може викликати бронхіальну астму та хронічні обструктивні захворювання легень. Тобто у неї постійно буде задишка, різка реакція на запахи, дихальна недостатність, обмеження у фізичних навантаженнях і загалом у нормальному, активному житті.

"Ми пояснили дівчині та її батькам, що куріння електронних сигарет є небезпечним для здоров’я. У випадку Марії їй категорично треба відмовитись від вейпу. На жаль, після виписки дівчина продовжила це робити, хоча запевняє нас, що рідко. Проте динаміка її стану свідчить, що це трапляється таки часто", – додала алерголог Центру.

Відомо, що у лікарні дівчина отримала потрібну терапію та її виписали додому у задовільному стані. Проте ще тривалий період підліток прийматиме протизапальну та кортикостероїдну терапії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині немовля з'їло щурячу отруту.