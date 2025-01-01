Замена копеек на "шаги" не будет стоить ничего украинскому бюджету

Замена копеек на "шаги" в Украине может произойти уже в этом году. Однако для этого нужно одобрение Верховной Рады.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его мнению, это будет шагом к восстановлению исторической справедливости.

"Я очень надеюсь, что украинский парламент поддержит нашу инициативу и мы уже в 25-м году будем чеканить не копейки, а шаги", — сказал он.

Он отметил, что копейка осталась как свидетельство влияния Москвы на процесс денежной реформы 1990-х. Копейка как одна сотая соответствующей денежной национальной единицы есть только в Москве, в Минске, в Тирасполе и в Киеве.

"Мы имеем украинское название — шаг. Украинская Народная Республика в 1917 году даже приняла соответствующие законодательные акты, которые определили что соответствующей разменной частью монеты украинской гривны, которая является национальной валютой, является шаг. Во времена Гетманщины шаг активно использовался в денежном счете и соответствующим образом имел огромное распространение", — говорит Пышный.

По его словам, шаг имеет глубокое укоренение в бытовой культуре и является частью украинского фольклора.

"Я вам скажу больше, в 1992 году была даже напечатана пробная партия шагов на Луганском станкостроительном заводе, который в те первые месяцы украинской независимости выполнял функции монетного двора еще тогда не до конца сформированного Национального банка Украины", — сообщил Пышный.

Пышный подчеркивает, что замена копеек на "шаги" не будет стоить ничего украинскому бюджету.

"Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы", — сказал Пышный.

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