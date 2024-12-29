Політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно оцінила заяви прем’єрів Словаччини та Угорщини про Україну

Судячи з усього, словесні вибрики Фіцо разом з рос вояжами — це не лише шантаж України (не приречення електроенергії), а й загалом Заходу.

Один, Орбан, розвів псевдомиротворчість, суть якої — ні слова, бодай, засудження російських атак, натомість — Україна має поступитись своїми територіями, роззброїтись і не йти в НАТО, а Захід — припинити військову допомогу Україні, і зняти санкції з РФ.

Інший, Фіцо, по суті, закликає до збереження/відновлення споживання рос енергоресурсів, а то інакше — почнеться розмахування погрозами. У якійсь мірі підрив підводних кабелів інфраструктури (зокрема, нещодавно у Балтійському морі), у яких підозрюється Росія, — це і є суть такого підходу.

Чим швидше НАТО визначиться зі своєю новою стратегією щодо РФ, тим швидше це зупинить спроби Кремля використати окремих європейських політиків на свою користь.

Джерело: пост Яхно у Facebook.