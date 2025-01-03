Был призывник – стал военнообязанным. Адвокат рассказала, нужно ли проходить ВЛК

Как оказалось, украинцы несут большую ответственность, чем ТЦК

Украинцы, которые меняют статус с призывника на военнообязанного по достижении 25-летнего возраста или по окончании военной кафедры, не должны сами беспокоиться о получении заключения военно-врачебной комиссии, поскольку это — задача терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК).

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской". Она объяснила, является ли прохождение ВВК в данном случае обязательным.

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Юрист напомнила: по ст. 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", постановка граждан на воинский учет призывников производится для определения имеющихся человеческих ресурсов, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личностных качеств.

Для принятия на воинский учет в ТЦК образуют комиссии с участием врача, который организует работу медработников по осмотру граждан, подлежащих приняюна воинский учет, — объясняет Наталья Опольская.

По ее словам, ответственность за неявку по вызову ТЦК для призывников идентична с ответственностью военнообязанных.

— В период изменения статуса с призывника на военнообязанного, лицо в частности получает высшее образование, которое имеет большое влияние при установлении военно-учетной специальности. Поскольку лицо снимается с учета призывников и происходит процесс постановки на учет военнообязанных, военно-врачебная комиссия является одной из составляющих этой процедуры.

То есть, при постановке на учет как призывников, так и военнообязанных, на ТЦК возлагается обязанность направления таких лиц на ВВК с целью установления пригодности к военной службе, говорит адвокат.

При этом она отмечает, что прохождение медосмотра не обязательно для призывников.

— Согласно постановлению КМУ от 16 августа 2024 г. № 932, мужчины в возрасте от 16 до 25 лет могут встать на учет призывников автоматически – без прохождения ВВК посредством взаимодействия между государственными электронными информационными ресурсами, — добавила Наталья Опольская.

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