Десятки мільйонів підуть на повідомлення у Viber: державний банк оголосив тендер

Послуги зв’язку протягом 12 місяців коштуватимуть понад 36 мільйонів гривень

"Сенс-банк", націоналізований влітку 2023-го року, оголосив тендер на послуги з передачі повідомлень користувачам через телекомунікаційну мережу Viber.

Про це свідчать дані порталу zakupivli.pro. Прийом пропозицій проходитиме з 11 по 16 грудня.

Очікувана вартість послуг протягом 12 місяців разом із ПДВ становитиме 36 130 792,20 грн.

Зазначається, що пропозиція учасника має включати послуги передачі повідомлень Viber у межах України (транзакційні та рекламні) та на закордонні номери (транзакційні).

Замовником послуг виступає Акціонерне Товариство "Сенс-банк", яке перебуває у державній власності.

Нагадаємо, 20 червня 2023 року Національний банк України ухвалив рішення, яке дозволило передати "Сенс Банк" у власність держави. Регулятор вважав за необхідне вивести з ринку "Сенс Банк" і звернутися з пропозицією до Кабміну щодо участі держави у цій процедурі. За словами голови НБУ Андрія Пишного, до такого рішення призвів той факт, що власники банку пов’язані з Росією та підтримують дії країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державне підприємство "Агентство оборонних закупівель" (АОЗ), яке відповідає за забезпечення українських військових, знову опинилося в центрі скандалу. Зокрема, за даними з достовірних джерел, у 2024 році АОЗ витратило 5,77 млн грн на 72 закордонні відрядження, які виявилися здебільшого неефективними.