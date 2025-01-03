В Украине хотят снять фильм о Бандере за 24 млн гривен из бюджета

Фильм "Почему я убил Бандеру" вошел в пятерку самых затратных

Из государственного бюджета выделят 24 млн гривен на создание нового фильма о Степане Бандере, согласно информации по тендеру на Prozorro. Полнометражный художественный фильм будет называться "Почему я убил Бандеру".

Тендер был объявлен Государственным агентством Украины по кино. Победителем стала кинокомпания Ганзафильм, регулярно получающая государственное финансирование для создания фильмов.

В расследовании издания "Главком" говорится, что фильм "Почему я убил Бандеру" вошел в пятерку самых затратных. Государственное агентство Украины по кино накануне нового года активно выделяло бюджетные деньги на производство фильмов: заключено почти 50 договоров на общую сумму до полумиллиарда гривен.

Производством фильма займется кинокомпания "Ганзафильм", регулярно получающая государственные средства на съемки. Ее бенефициаром считается Юлия Кравченко.

Новая лента повествует об агенте КГБ Богдане Сташинском, убийце лидера украинского националистического движения XX века Степане Бандере. Речь идет о событиях 1962 года, где на судебный процесс над Сташинским в немецкий город Карлсруэ прибывает высокопоставленный деятель ОУН Степан Ленкавский с делегацией украинцев.

Реакция украинцев

Украинцы отреагировали на такие расходы. В комментариях под сообщением в одном из пабликов Телеграмму люди написали свое мнение.

Ранее "Телеграф" писал, что на сияние уличных лампочек в Кривом Роге потратят немалую сумму из бюджета.