На Одещині хочуть відремонтувати ліцей за майже 100 мільйонів – тендер

Ремонт сільської школи на Одещині обійдеться майже в 100 мільйонів

Управління освіти Фонтанської сільської ради в Одеської області оголосило тендер на реконструкцію сільского ліцею разом з облаштуванням укриття.

Про це свідчать дані порталу Prozorro. Прийом пропозицій проходитиме до 21 грудня.

Очікувана вартість робіт становитиме разом із ПДВ 96 014 758,80 грн.

Роботи, що мають бути виконані за тендером такі:

"Реконструкція будівлі (будівля літ. А, прибудова літ. А1, комора літ. Ж) "Ліцей "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області" з улаштуванням об’єктів цивільного захисту за адресою: село Крижанівка, провулок Шкільний, будинок 1.

І-ІІ черги будівництва (коригування) (Будівництво захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення із захисними властивостями захисних споруд цивільного захисту)".

У додатку зазначається, що роботи має бути завершено до 01.09.2027 року, але строки можуть бути змінені за певних умов.

Замовником послуг виступає Управління освіти Фонтанської сільської ради в Одеської області.

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