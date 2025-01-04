"Доброго ранку", "добрий ранок", "добриранок"? Как правильно будет на украинском

До XX века в Украине по утрам здоровались иначе, чем сейчас

В последние годы в Украине можно наблюдать настоящий скачок интереса к родному языку. Но из-за того, что долгое время общество пребывало под российским влиянием, очень велико и количество ошибок. Так, оказалось, что в Украине нет даже Деда Мороза.

А как же правильно здороваться по утрам? В этом разобрался "Телеграф".

Правильной считается форма приветствия "доброго ранку", но вместе с тем допускается и использование такой формы как "добрий ранок". Но, что интересно, — обе эти формы новые и появились только в XX веке .

Ранее украинцы использовали только такие конструкции как "добри‌досвіток" (приветствие на рассвете, на сегодняшний день почти забытое), "добри‌вечір" и "добри‌день". По аналогии некоторые начали употреблять в речи форму "добриранок", но она не считается нормативной.

Так, для приветствия утром в Украине стоит использовать только такие формы как "доброго ранку", "добрий ранок" и "добри‌досвіток".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно сказать слово "ярость".