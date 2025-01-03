Не витримують навантажень: у ЗСУ назвали найвідповідніший вік для мобілізації

Нині нижня вікова планка для мобілізації в Україні — 25 років

Сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим підтримує ідею зниження мобілізаційного віку в Україні. Адже чоловіки віком понад 50 років не витримують навантажень на фронті, своєю чергою молодь краще засвоює нові навички.

"Молодь трохи навчити, вони швидше схоплюють інформацію. Так як в попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з дядьками 50+, вони вже не тягнуть, тим паче у штурмових підрозділах", — розповів він в ефірі "Ранок.LIVE".

На думку Олександра Колима мобілізаційний вік має бути від 22 до 52 років. Тоді як зараз він становить 25-60 років.

Нагадаємо, розмови про зниження мобілізаційного віку точаться в Україні вже якийсь час. Зокрема цього, нібито від Києва вимагають у США та Європі. Проте українська влада заявляє, що такої необхідності немає.

Як розповідав "Телеграф", раніше народний депутат України від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що зараз не варто знижувати мобілізаційний вік. Не можна відправляти нових хлопців і дівчат на фронт, адже Сили оборони не забезпечені на достатньому рівні необхідною кількістю зброї, боєприпасів і техніки.