Проблем больше, чем пользы? Командир Третьей штурмовой высказался о силовой мобилизации

Люди часто с настороженностью относятся к тем, кто в форме

Украинские военные опасаются ходить в форме по городам, а особенно большим. И это из-за отношения общества к работникам Территориальных центров комплектования (ТЦК).

Такое мнение в интервью Наталье Мосейчук высказал командир 3-й штурмовой бригады, глава "Нацкорпуса" Андрей Белецкий. По его словам, такое положение дел сейчас не идет на пользу ни одной из сторон.

"Я считаю, что в города лучше выезжать не в форме из-за всего этого страха и истерики, связанной с военкоматами. Люди часто с настороженностью относятся к тем, кто в форме. И я знаю, что многим это действительно больно и неприятно, потому что год назад люди чувствовали единство, бойцы чувствовали, что к ним относятся как к защитникам", — сказал Белецкий.

Военный подчеркнул, что та форма, которую приобрела мобилизация сейчас, "неадекватная". Ведь в большинстве своем силой мобилизованные бойцы не так эффективны на фронте, как хотелось бы другим военным и командованию.

"Мы все прекрасно понимаем, что да, нам нужен призыв и все такое, но мы понимаем, что та форма, которую он приобрел, неадекватна. Вы не найдете среди военных поклонников всех этих мероприятий. По простой причине: что потом делать с этим "тигром" сержанту, офицеру или бойцу, которому такого "орла" дали в отделение? Иногда от него проблем гораздо больше, чем пользы", — сказал Белецкий.

Напомним, недавно в Сумах мужчина погиб после визита в ТЦК.

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