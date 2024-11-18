Російські серіали у залі очікування для ЗСУ. Укрзалізниця знову потрапила у скандал

В УЗ вже відреагували

У мережі спалахнув черговий скандал з Укрзалізницею, цього разу одна з працівниць у зоні очікування поїздів для військових гучно дивилась російський серіал. Це відбувалось під час її роботи.

Про це повідомив військовий Остап Українець. За його словами, він звернувся до Укрзалізниці задля розв'язання цієї проблеми.

"Чекаю поїзда в залі очікування для військовослужбовців. Адміністраторка залу гучно, на цілий зал дивиться російські серіали. Підходити робити зауваження я вже сил не маю, бо це обов'язково срач і скандал, а не просто "зробити зауваження"", — пише військовий.

Він додав, що подія сталась 17 листопада ввечері десь о 19:30 в Києві. У своєму дописі Українець звернувся до Укрзалізниці, аби проінформувати про цей інцидент.

За кілька годин там відреагували, подякувавши за інформацію.

"Перепрошуємо за неприємний досвід. Перегляд серіалів на робочому місці, тим більше такого змісту, є абсолютно неприпустимим, особливо в залах очікування для військовослужбовців. Ми негайно проведемо перевірку та вживемо дисциплінарних заходів до відповідальних осіб", — написала УЗ.

Натомість у мережі люди та військові масово почали розповідати свої схожі історії. Користувачі обурені цим інцидентом, адже вважають це неприпустими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка заявила про конфуз із потягом Львів-Київ, коли УЗ забула цілий вагон, де було 40 людей.