Какие повестки будут вручать украинцам в январе: есть три вида

Не каждая повестка означает отправку на фронт

В 2025 году мужчинам призывного возраста в Украине продолжают вручать повестки разных видов. Каждая из них имеет свою цель вызова гражданина в Территориальный центр комплектования.

"Телеграф" рассказывает, какими бывают повестки и что в них указано. Отметим, что всего есть четыре вида повесток, но во время военного положения один из них не выдается.

При этом, важно указать, что далеко не каждая из этих повесток означает, что мужчину отправят на фронт.

Повестка для уточнения данных

Такую повестку вручают мужчинам для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. То есть, ему нужно явиться в ТЦК, чтобы предоставить все эти данные. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии, к примеру, при наличии ребенка.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Эта повестка обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также обязательно прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Мобилизационное распоряжение

Данный вид повестки вручают военнообязанным лицам, которые уже прошли медицинскую комиссию и были признаны годными к несению военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам грозит на игнорирование повестки в 2025 году. В частности, речь идет о штрафах и даже лишении свободы.