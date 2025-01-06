Гипноз в свободном доступе? Депутат от "Слуги народа" подала неоднозначный законопроект

Нардепка предлагает разрешить заниматься гипнозом где угодно

В Украине могут разрешить проводить сеансы гипноза и применять другие методы психологического воздействия без ограничений и в любом месте. Такие изменения в законопроект о психическом здоровье предложила народная депутат от "Слуги народа" Лада Булах.

Она хочет отменить правило, согласно которому такие услуги можно предоставлять только в специальных заведениях. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Предложение Лады Булах к законопроекту №12030 состоит в том, чтобы разрешить использовать гипноз и подобные методы где угодно, а не только в специально предназначенных местах. Инициатива предусматривает исключение нормы об обязательном использовании таких практик в специализированных учреждениях.

Документ "О системе охраны психического здоровья в Украине" готовят ко второму чтению в парламенте. В него поступило 577 поправок от народных депутатов и 16 дополнительных предложений профильного комитета.

По словам главы Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, новый закон сделает украинскую систему охраны психического здоровья более похожей на европейскую.

Законопроект должен создать специальную комиссию, которая будет следить за предоставлением услуг в сфере психического здоровья. Также он вводит обязательную сертификацию специалистов. К работе планируют привлечь местные власти, больницы и частные организации.

Относительно предложения Лады Булах о свободном использовании гипноза, народный депутат Максим Бужанский высказался критически: "Если мы не планируем стать страной шаманов и шарлатанов, то, на мой взгляд, немного перебор".

В социальных сетях украинцы уже начали обсуждать эту инициативу. Вот несколько комментариев:

Кто такая Лада Булах

Лада Булах – народная депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. До избрания в парламент 17 лет возглавляла благотворительную организацию "100% жизни. Киевский регион". Обладает образованием психолога и специалиста по социальной работе, активно занимается защитой прав уязвимых групп населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из фракции "Слуга народа" вышел очередной нардеп. После этого в монобольшинстве формально осталось 232 нардепа.