Это будут колоссальные средства: в Раде объяснили, как Украине заработать миллиарды долларов на оружии

Постановление Кабмина №1275 должно быть изменено, говорит "слуга" Янченко

Экспорт вооружения станет ключевым столбом, на котором будет держаться и развиваться послевоенная Украина. Однако в результате войны с РФ производители вооружения стали заложниками государства, поскольку им запрещен экспорт оружия и всю производимую продукцию приходится отправлять на внутренний рынок.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказала народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" в ВРУ ІХ созыва Галина Янченко. Она объяснила, почему сложилась такая ситуация и как из нее выйти.

По ее словам, у украинской "оборонки" есть только один рынок сбыта, однако этот вопрос следует урегулировать, чтобы не загонять отечественный ОПК в тупик.

— Сейчас украинские предприятия, по сравнению с иностранными оружейными производителями, просто дискриминированы. Это нечестно, это несправедливо, и мы своими руками фактически уничтожаем украинскую "оборонку". Это нужно изменить. И мы это меняем постановлением №1275 (об оборонных закупках. — Ред.). Я очень надеюсь, что в начале года она будет изменена, — говорит нардеп.

По ее словам, возглавляемая ею парламентская ВСК по защите прав инвесторов плотно работает с первым замглавы Минстратегпрома Олегом Можным и напрямую с премьером Денисом Шмыгалем, поэтому есть надежда на внесение адекватных изменений в упомянутое постановление, которое должно способствовать развитию нашей "оборонки", а не наоборот — убивать ее.

— Мы также наработали четыре законопроекта и еще несколько постановлений, чтобы сделать благоприятные условия, определенную дерегуляцию, раскрутить гайки и дать возможность украинской "оборонке" дышать немного свободнее, шире и развиваться, — говорит "слуга".

Она пояснила, что украинское производство оружия загружено в среднем на 50% (от 20% до 80%). При этом отечественный ОПК обладает потенциалом производить продукции на 20 млрд долларов в год, а государство способно закупить всего на 6 миллиардов.

— Поскольку государство не способно закупить весь объем и запрещает при этом экспорт, то мы не даем возможность этому сектору развиваться. Мы не даем возможности масштабировать производство, создавать новые рабочие места, платить больше налогов, чтобы другим предприятиям не нужно было снова повышать налоги. Мы не даем возможности активнее привлекать валюту и валютную выручку в страну, — добавляет Галина Янченко.

Она обратила внимание, что страны Евросоюза принимают исторические решения, согласно которым в 2025 году будут выделять очень большие средства на пополнение своих складов оружия и переоснащение армий.

— Это будут колоссальные средства, и почему бы не дать возможность украинской "оборонке" тоже принять участие в этих закупках: построить партнерские отношения с европейскими производствами, с европейскими правительствами и фактически привлечь эту прибыль в Украину, — говорит глава спецкомиссии. — Более того, мы будем получать меньше безвозмездной помощи, в том числе военной. Это значит, что нам нужно больше зарабатывать, быть прагматичнее. Так что экспорт вооружения и такого плана развитие экономики может быть очень важным для нашей страны в 2025 году.

Напомним, "Телеграф" писал, что частный сектор ОПК опережает госпредприятия в производстве оружия и боеприпасов.