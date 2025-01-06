ЗСУ ліквідувала офіцера ГУР, який писав пісні для зірок російської естради (фото)

Рідні нібито не знали про його рішення приєднатися до російських військ

Сили оборони України знищили російського поета-пісняра та офіцера ГРУ Олега Гегельського, який воював на боці окупаційних військ. Уродженець Черкас, який написав понад 100 пісень для російських виконавців, нібито був ліквідований 3 грудня 2024 року на території України.

У вересні 2024 року 60-річний ветеран російської розвідки підписав контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на дружину Гегельського Поліну.

За інформацією дружини, Гегельський загинув у так званих "сірих зонах", коли їхав автомобілем. Внаслідок артилерійського обстрілу машину було знищено. Рідні ныбито не знали про його рішення приєднатися до російських військ, а про загибель дізналися від представників російської армії.

З відкритих джерел

Серед його доробку — тексти пісень для Анжеліки Варум, Лариси Доліної, Валерія Леонтьєва. Найактивніше співпрацював з Миколою Носковим, для якого написав хіт "На меньшее я не согласен".

Згідно з даними російських джерел, Гегельський брав участь у чеченській, афганській та югославських війнах як офіцер спецназу розвідки. Був членом Спілки письменників Росії та Російського географічного товариства, позиціював себе "ідеологом та керівником напряму розробки польових косметичних засобів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що дрон ЗСУ влетів у машину з російськими пропагандистами — один ліквідований, ще кілька поранені. Це сталося на трасі Донецьк – Горлівка.