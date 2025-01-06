ВСУ ликвидировала офицера ГУР, писавшего песни для звезд российской эстрады (фото)

Родные якобы не знали о его решении присоединиться к российским войскам

Силы обороны Украины уничтожили российского поэта-песенника и офицера ГРУ Олега Гегельского, воевавшего на стороне оккупационных войск. Уроженец Черкасс, написавший более 100 песен для российских исполнителей, якобы был ликвидирован 3 декабря 2024 на территории Украины.

В сентябре 2024 года 60-летний ветеран российской разведки подписал контракт с минобороны РФ для участия в войне против Украины. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на жену Гегельского Полину.

По информации жены, Гегельский погиб в так называемых "серых зонах", когда ехал на автомобиле. В результате артиллерийского обстрела машина была уничтожена. Родные якобы не знали о его решении присоединиться к русским войскам, а о гибели узнали от представителей русской армии.

Из открытых источников

Среди его наследия — тексты песен для Анжелики Варум, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева. Активнее всего сотрудничал с Николаем Носковым, для которого написал хит "На меньшее я не согласен".

Согласно данным российских источников, Гегельский участвовал в чеченской, афганской и югославских войнах как офицер спецназа разведки. Являлся членом Союза писателей России и Российского географического общества, позиционировал себя "идеологом и руководителем направления разработки полевых косметических средств".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что дрон ВСУ влетел в машину с российскими пропагандистами — один ликвидирован, еще несколько ранены. Это произошло на трассе Донецк – Горловка.