7 січня відбудеться голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Голосування розпочнеться вранці

У вівторок, 7 січня, відбудуться вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голосування розпочнеться о 09:00. Цього разу до ради балотуються журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, ветеран та громадський активіст Юрій Гудименко, керівниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олена Трегуб.

У соцмережі Facebook журналістка Тетяна Ніколаєнко оприлюднила перелік кандидатів, за яких можна віддати свій голос.

"Ось наш список — не переплутайте.

Нумерація подається так, як на сайті Міністерства оборони:

1. Нишпорка Олена Іванівна — бухгалтерка, підприємиця, експертка з аналізу нормативно-правових актів, які регулюють фінансову сферу на предмет наявності корупційних ризиків.

2. Соловйов Микита Олександрович — громадський діяч і волонтер, економіст, автор курсів з фізики, математики та фінансового права, неодноразово брав участь у розробці законопроєктів.

3. Шуба Анастасія Вадимівна — волонтерка, юрист, громадська активістка. Членкиня та активна учасниця РГК НАБУ двох скликань, заступниця голови ГАР МО першого скликання.

5. Бріт Ореста Павлівна — військовий волонтер з 2014 року, засновниця благодійних організацій "БОН" (Україна, США, Литва), радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у 2022-2024 рр.

7. Гудименко Юрій Володимирович — ветеран, молодший сержант ЗСУ у відставці, громадський діяч, співзасновник руху "Демократична Сокира" та голова ГО "Українське обʼєднання "Мрія".

8. Штанков Микита Володимирович — ветеран, громадський активіст з досвідом в антикорупційній та правозахисній діяльності, підприємець. З лютого 2024 року – член РГК НАБУ двох скликань та Конкурсної комісії №1 Бюро.

22. Костецький Максим Юрійович — адвокат, волонтер, юридичний радник НАКО. Тривалий час працював юристом в ОПК та у сфері антикорупційної політики, має значний досвід судового представництва та правових досліджень; голова ГО "Центр формування політики".

23. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна — журналістка видання "Цензор.Нет", членкиня ГАР МО першого скликання, де працювала в комісії з питань комунікацій, кадрової роботи та експертних обговорень. Постійно висвітлює тему корупції.

24. Трегуб Олена Миколаївна — співзасновниця і голова організації НАКО, що бореться з корупцією у сферах нацбезпеки. Експертка з міжнародних санкцій та експортного контролю з досвідом співпраці з міжнародними донорами та інституціями (ООН, USAID, ЄБРР, Світовий банк, МВФ), членкиня ГАР МО першого скликання.

31. Біщук Віктор Павлович — журналіст, теле- і радіоведучий, ветеран російсько-української війни.

32. Масюк Віталій Володимирович — економіст, фахівець з діджиталізації та оптимізації процесів, співзасновник та директор ІТ-компанії HBG SYSTEMS. Член ГАР МО першого скликання та заступник голови РГК при НСЗУ.

33. Чернов Олег Валерійович — ветеран, старший сержант у відставці, журналіст, співзасновник і головний редактор видання "Форпост.Медіа", медіаменеджер, громадський діяч.

38. Даценко Катерина Андріївна — журналістка, громадська активістка, яка працює з командою над меморіалізацією військових. З червня 2024 року — членкиня Ради громадського контролю при НАБУ.

39. Микитюк Антон Сергійович — юрист, громадський діяч, експерт з антикорупційних питань та діяльності ОПК. Член та заступник Голови Ради громадського контролю при НАБУ двох останніх скликань.

40. Прудковських Віктор Вячеславович — працює у сфері міжнародної логістики, член РГК НАБУ чотирьох скликань. Секретар ГАР МО першого скликання".