Директор піар-агентства Zeleni Agency Артем Зелений про масштабну атаку російських хакерів на державні реєстри України

Поки суспільство активно обговорює недавні висловлювання президента, російські кіберзлочинці завдали нищівного удару по ключових державних системах України. За даними, що оприлюднені віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, кібероперація торкнулася трьох критично важливих реєстрів Міністерства юстиції:

• Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

• Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

• Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Судячи з масштабів пошкоджень, кіберзлочинці не лише зламали систему, але й знищили резервні копії, збережені в Польщі. Відновлення доступу до реєстрів, за словами урядовців, може зайняти до двох тижнів.

Цей інцидент ставить під загрозу величезну кількість даних, серед яких:

• інформація про фізичних та юридичних осіб;

• дані про нерухоме майно;

• особисті дані громадян, включаючи військовослужбовців, волонтерів та працівників спецслужб.

Безпрецедентний удар по цифровій інфраструктурі

Ця атака є однією з наймасштабніших у кіберпросторі за весь час війни, з потенційними наслідками, що виходять за межі фінансових збитків і можуть вплинути на безпеку громадян і держави загалом.

Кібезпека під питанням

Окрім прямих втрат, цей випадок підкреслив недоліки в системі кіберзахисту державних установ. На тлі ситуації лунають питання про відповідальність керівництва Держспецзв’язку, а також Міністерства цифрової трансформації за забезпечення належного рівня кібербезпеки.

Чи матиме це наслідки?

Поки що залишається невідомим, чи понесе хтось персональну відповідальність за цю катастрофу, яка вже зараз оцінюється як одна з найсерйозніших загроз для України у сфері кібербезпеки.

Джерело: пост Зеленого у Facebook