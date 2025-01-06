Бывший военный уволился из Минветеранов из-за травли: в министерстве уже отреагировали

Заместительницу министра хотят уволить из-за этого случая

Украинский ветеран Евгений Шибалов, который прошел российский плен, уволился из Министерства ветеранов из-за оскорблений со стороны руководства. На фоне этого Министерство сообщило об увольнении заместителя министра Русланы Величко-Трифонюк.

Свою историю Шибалов рассказал в соцсети Facebook. По его словам, ему хватило полгода, чтобы выслушать множество оскорблений в свою сторону.

"Почему я уволился из Минветеранов? Все достаточно просто. Там оказались большие затруднения с соблюдением п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины "О государственной службе". Это та статья, в которой говорится, что "каждый государственный служащий имеет право на уважение своего достоинства", — написал он.

По его словам, он иначе представлял государственную службу, а потому больше не смог терпеть подобное отношение и решил уволиться.

После того как ситуация получила огласку, Минветеранов сообщило, что начнет расследование по этому поводу. Кроме того там сообщили, что направили в Кабмин документы об увольнении Величко-Трифонюк с должности заместителя министра.

"Министерство категорически осуждает поведение, унижающее честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.п. и никаких обстоятельств не может быть оправданием", — сообщили в ведомстве.

Как известно, Шибалов является активистом и журналистом из Донецка. После российского вторжения, он присоединился к Силам обороны и участвовал в боях в Киевской области. В мае 2022 года оказался в плену, но 31 декабря того же года вернулся на родину по обмену.

Величко-Трифонюк была назначена на должность замминистра в июне 2024 года. До этого она была и. о. исполнительного директора Украинского ветеранского фонда, волонтером БФ "Вернись живым" и советницей заместителя министра обороны.

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