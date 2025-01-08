Кто из украинских мужчин может выехать за границу в военное время

Некоторым мужчинам можно выехать за границу во время войны

В Украине большинство военнообязанных мужчин потеряли возможность выезжать за пределы страны. Однако у некоторых категорий есть исключения.

Об этом рассказал адвокат Владислав Косач, пишет РБК Украина. По его словам, это касается тех мужчин, у которых есть законные основания избежать мобилизации.

То есть, речь идет о мужчинах с инвалидностью, родителей трех детей или отцов-одиночек. Также это касается родителей ребенка с инвалидностью, или лиц, сопровождающих жену или родителей с инвалидностью. Кроме того, право на выезд имеют мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

Однако также мужчина может выехать за границу, если он направляется туда для лечения. Критерии определяются постановлением Минздрава от 05.04.2022 № 574, в котором говорится о том, какие именно категории граждан имеют на этом право.

В основном, там речь идет о тех, кто нуждается в лечении, которое недоступно в Украине.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услугах, которые сейчас ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", — отметил адвокат.

Помимо того, выехать за границу могут люди, у которых есть рабочие контракты. Однако даже в этом случае необходимо иметь разрешение от ТЦК. При обращении нужно предоставить документы, подтверждающие занятость за рубежом, такие как контракт, приглашение от работодателя, копию паспорта, а при необходимости — справку об отсутствии судимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого из мужчин могут мобилизовать с нового года. ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра и возможного призыва на службу.