Нещадно "жалять" ворога. Що означає шеврон ракетної бригади "Свята Варвара"

Її було створено у далекому 1997 році

Шеврони, що мають українські захисники на своїй формі грають не лише естетичну роль — вони містять чимало інформації. Ці знаки розпізнання дають змогу дізнатися де служить військовий та до якого роду військ належить.

Нові символи підрозділів української армії почали з'являтися у 2014 році, і кожен з них є особливою емблемою з власною історією. "Телеграф" розповідає, що означає шеврон 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара", на якому зображено скорпіона.

Шеврон 19-ї ракетної бригади "Свята Варвара"

Емблема бригади "Свята Варвара" — чорний скорпіон на червоному тлі. На кінці хвоста скорпіон має зображення ракети "Точка-У", що вказує на озброєння бригади. Також сам хвіст нагадує траєкторію польоту ракети. Кольорова гама шеврона вказує на належність до ракетних військ та артилерії.

Головне призначення бригади "Свята Варвара" — високоточне вогневе ураження противника груповими та поодинокими ракетними ударами по військах та важливих об’єктах. "Свята Варвара" має на озброєнні тактичні ракетні комплекси "Точка".19 ракетна бригада була сформована у жовтні—листопаді 1997 року. 5 грудня 2019 року бригада дістала почесну назву "Свята Варвара" – покровительки ракетників і взагалі тих, хто має справу з вогнем.

Раніше "Телеграф" розповідав що символізує емблема 32-ї реактивної бригади, на якій зображено дракона. Вогонь з пащі дракона нагадує ракетні залпи.