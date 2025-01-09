Беспощадно "жалят" врага. Что означает шеврон ракетной бригады "Святая Варвара"

Она была создана в далеком 1997 году

Шевроны, которые украинские защитники носят на своей форме, играют не только эстетическую роль — они содержат немало информации. Эти знаки отличия позволяют узнать, где служит военный и к какому роду войск относится.

Новые символы подразделений украинской армии начали появляться в 2014 году и каждый из них является особой эмблемой с собственной историей. "Телеграф" рассказывает, что означает шеврон 19-й ракетной бригады "Святая Варвара", на котором изображен скорпион.

Шеврон 19-й ракетной бригады "Святая Варвара"

Эмблема бригады "Святая Варвара" — черный скорпион на красном фоне. На конце хвоста скорпион имеет изображение ракеты "Точка-У", что указывает на вооружение бригады. Также сам хвост напоминает траекторию полета ракеты. Цветовая гамма шеврона указывает на принадлежность к ракетным войскам и артиллерии.

Главное предназначение бригады "Святая Варвара" — высокоточное огневое поражение противника групповыми и единичными ракетными ударами по войскам и важным объектам. "Святая Варвара" имеет на вооружении тактические ракетные комплексы "Точка".19 ракетная бригада была сформирована в октябре-ноябре 1997 года. 5 декабря 2019 года бригада получила почетное название "Святая Варвара" – покровительницы ракетчиков и в целом тех, кто имеет дело с огнем.

Ранее "Телеграф" рассказывал что символизирует эмблема 32-й реактивной бригады, на которой изображен дракон. Огонь из пасти дракона напоминает ракетные залпы.