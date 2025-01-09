Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке. Что это значит для женщин и юношей

Она начнется с сентября 2025 года

В четверг, 9 января, Верховная Рада приняла в целом проект закона о базовой военной подготовке (БЗВП) в Украине. Ее должны пройти мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а БЗВП для женщин будет исключительно добровольным.

За законопроект №12076, инициатором которого был премьер-министр Денис Шмыгаль, проголосовали 298 народных депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что документ позволяет украинским юношам, которые находятся за границей и достигли 18-летнего возраста, стать на учет, не приезжая в Украину.

Гончаренко акцентировал на том, что его правка к законопроекту №12076 была учтена. Она, по его словам, "защитила женщин от мобилизации".

Законопроект предусматривает отмену с 2025 года срочной службы в Украине, вместо нее вводится базовая общевойсковая подготовка. Она будет обязательна для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья. Год прохождения БЗВП до достижения 24-летнего возраста можно выбрать самостоятельно.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить:

для студентов учреждений высшего образования — в самих учреждениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих — в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал "Телеграф", министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях и бронирование от мобилизации тем мужчинам, которые сейчас находятся за границей. При этом для граждан такое решение должно быть исключительно "личным".