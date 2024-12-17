Військова підготовка для студентів: коли чекати та кого вона не торкнеться

Поки що обов’язкове впровадження БЗВП не набуло чинності

В Україні тривають підготовчі кроки до впровадження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для громадян віком від 18 до 25 років. Однак старт програми очікується не раніше 1 вересня 2025 року.

Про це розповідає "Телеграф". Як стало відомо, наразі триває підготовка інструкторів, які навчатимуть студентів.

Програма, хоч і передбачає залучення молоді до військової підготовки, не стосуватиметься першокурсників. Поки що студентам не варто хвилюватися, адже обов’язкове впровадження БЗВП ще не набуло чинності.

Зазначимо, що кожен українець у зазначеній віковій категорії зможе самостійно обрати період для проходження БЗВП, але завершити її необхідно до досягнення 24 років.

Студентів, які не виконають цю вимогу, можуть відрахувати з навчального закладу, згідно з рішенням Кабінету Міністрів.

Нагадуємо, що для жінок участь у базовій військовій підготовці є добровільною. Однак, якщо вони мають бажання проходити базову військову підготовку та відповідають критеріям придатності за віком і станом здоров’я, будуть спочатку братися на облік призовників.

Після завершення базової підготовки вони автоматично переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних . Також перед направленням на практичні заняття базової підготовки обов’язковим буде медичний огляд.

Раніше "Телеграф" писав, чи дають відстрочку від мобілізації офіцерам запасу. Люди зі званням також повинні оновлювати дані, проходити медкомісію та інше.