Большой мемориал с интересными символами: как выглядит могила звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской

Жизнь артистки трагически оборвалась из-за ДТП

Марина Поплавская — известная украинская актриса, в частности, юмористического проекта "Дизель Шоу" Артистка погибла в ДТП в автокатастрофе на Житомирской трассе, когда возвращалась с коллегами в Киев с гастролей.

"Телеграф" расскажет о карьере актрисы и где ее похоронили.

Марина Поплавская — что известно

Будущая актриса родилась в 1970 году в Новоград-Волынском Житомирской области.

Поплавская играла в команде "Девушки из Житомира", но там не имела значительного успеха. Долгое время исполняла разные роли в КВН, а также пела. Работала учительницей украинского языка в течение 20 лет. Нередко Марина отказывалась от предложений на телевидении, чтобы придерживаться графика в школе.

Фото из сети

Жизнь Поплавской кардинально изменила "Дизель Шоу" на канале ICTV, которое стало популярным в Украине. Там Марина обычно исполняла роль сильных женщин. Особенно эмоционально публика реагировала на ее тандем с Евгением Сморыгиным. Также женщина пела о разных жизненных ситуациях с Викторией Булитко.

Фото из сети

В 2017 году Поплавская уволилась из школы, потому что уже не могла совмещать учительскую работу с телевизионной. Тогда она полностью сконцентрировалась на "Дизеле Шоу". В целом она появлялась в различных телевизионных сериалах и проектах: "Четыре любви", "Дни надежды", "Как закалялся стайл".

Фото из сети

Артистка погибла в автокатастрофе возле села Мила Киевской области. Трагедия произошла на Житомирской трассе. Автобус с актерами въехал в грузовик. От полученных травм Поплавская и скончалась.

Марина Поплавская – могила

С Мариной Поплавской прощались в здании Театра имени Кочерги в Житомире. На похоронах были родные, близкие, друзья, коллеги, а также поклонники актрисы. Люди несли цветы и не сдерживали слез. Отпевали артистку в Кафедральном Соборе Святой Софии.

Фото из сети

Фото из сети

Поплавская была похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире. Ей установили большой гранитный памятник, состоящий из трех частей. А посреди гранитного основания можно увидеть портрет Поплавской, на котором она улыбается.

На постаменте также расположена книга, символизирующая Поплавскую профессию, ведь она была учительницей. Кроме того, там есть подсвечники, живые цветы и небольшие арки.

Фото Людмилы Поплавской

Фото Людмилы Поплавской

Фото Людмилы Поплавской

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актрисы советских фильмов Натальи Крачковской. Она скончалась в 77 лет.