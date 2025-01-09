Він там співав під гітару та ловив рибу: як виглядає колишня дача Януковича у Криму, де любив відпочивати Кучма

Політик відпочивав у розкішному маєтку під Ялтою

Перебуваючи у політиці тривалий час, президент-утікач Віктор Янукович подбав для себе не лише про облаштування резиденції "Межигір'я. У нього була інша нерухомість у різних місцях, зокрема у окупованому росіянами Криму.

"Телеграф" покаже дачу колишнього президента України Віктора Януковича в тимчасово окупованому Криму.

Дача Януковича в Криму

Дорога до маєтку Януковича в Криму пролягає через закритий пансіонат "Чорноморець". Територія оточена колючим дротом з високою огорожею та відеоспостереженням. Нерухомість охороняє кілька працівників. Це розкішна вілла, до будівництва якої залучали місцевих. Кримчани скаржились, що платили по 80 центів у день, а працювати доводилось і день, і ніч. Тому часто працівники там не затримувались.

Дачу, розташовану біля Ялти, почали будувати у 2004 році. Фонд державного майна передав землі під будинок санаторію "Чорноморець", а той потім — донецькій фірмі "Дельфін 2001". На території дачі звели віллу жовтого кольору під червоним дахом, площею 2345 квадратних метрів, яку ще називали чайним будиночком. Подейкували, що свого часу там полюбляв відпочивати колишній президент України Леонід Кучма.

Фото Тетяни Чорновіл

Фото з мережі

На території розташований басейн, тераса з дерев’яними шезлонгами та паркова зона з пальмами, привезеними з Італії, а також кипарисами, соснами і ялинами. Не забув Янукович й про спа-центр, будинки для охорони, альтанки.

Фото з мережі

Фото з мережі

Раніше замість парку на території дачі Януковича були плантації Масандрівського винзаводу. Вартісні виноградники викорчували і викинули. Окрім цього, на місці зробили тенісний корт, штучне озеро і струмочки. Вартість комплексу оцінювали у 25 мільйонів доларів.

Фото з мережі

Відомо, що у цьому місці політик грав у волейбол, займався риболовлею, співав у караоке та грав на гітарі. Він плавав у басейні з встановленим температурним режимом. А от від занять у спортзалі та гри у теніс Януковичу радили відмовитись медики. Все через спеку у Криму.

Фото "Українська правда"

Після окупації Криму самопроголошена влада повернула землі Януковича місцевому інституту "Магарач", а маєток — націоналізувала.

Раніше "Телеграф" розповідав про про дачу Віктора Януковича на Київщині, якою він раніше володів. Нерухомість знищила російська ракета.