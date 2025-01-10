Не прячьте теплую одежду. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 10 января

Погода, в основном, будет туманной

В начале января в Украине установилась почти мартовская погода. Но в пяти крупных городах Украины в пятницу, 10 января, будет туман.

Об этом сообщает sinoptik.ua. Речь идет о таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов.

Киев

Этот день в Киеве будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру. Температура воздуха ночью будет +4 градусов, а днем — +5…+7 градусов.

Харьков

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром может быть мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 градусов.

Одесса

Погода в Одессе в течение дня будет пасмурной. Минимальная температура воздуха будет +8, максимальная — +10 градусов.

Днепр

В Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, но осадков не будет. Минимальная температура воздуха будет +6…+7 градусов, а максимальная — +9…+10 градусов.

Львов

Во Львове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром и днем ожидается сильный дождь со снегом, ближе к вечеру ему на смену придет мелкий снег.

Минимальная температура воздуха будет от нуля до +2 градусов, а максимальная — +8…+9 градусов.

Напомним, Украину после заметного потепления в начале этой недели снова вернется зимняя погода. В воскресенье 12 января в некоторых регионах Украины ожидается минусовая температура и снег.