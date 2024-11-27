Школяр з Одеси попросив у вчительки інтимні фото і потрапив у скандал (відео)

На бік хлопчика стали користувачі соцмереж

В одній зі шкіл Одеси стався гучний скандал із сексуальним підтекстом. Як стало відомо, учень надіслав своїй вчительці з фізики анонімне повідомлення з проханням показати йому свої інтимні фото.

Іншим вчителям вдалося встановити особу автора повідомлення і учня публічно відчитали під час онлайн-заняття. Відповідну інформацію було опубліковано в одеському Телеграм-каналі.

Педагог під час онлайн-дзвінка учневі почала публічно його лаяти за те, що хлопчик нібито просив свого вчителя фізики надіслати йому інтимні фото. Повідомлення хлопець відправив анонімно, але його вдалося "вирахувати" за допомогою програми Getcontact, яка допомагає ідентифікувати людину, що написала вам, навіть якщо його номер прихований.

Під час розмови педагог кричить на учня, загрожує йому поліцією та говорить про те, що "будуть пояснювальні" і не лише. Вона викликала його батьків до школи і заявила, що у вчителя фізики через його повідомлення мало не стався інфаркт.

Користувачі соцмережі при цьому масово стали на бік хлопця та звинуватили вчителя у некомпетентності.

Українці почали писати про те, що у підлітка почався пубертатний період, і такі "інтимні" питання необхідно вирішувати під час особистої розмови, а не принижувати учня у всіх на очах.

Лише одиниці написали про те, що у сучасних підлітків справді спостерігається нестача виховання та писати подібні повідомлення вчителям – це "маячня".

Нагадаємо, у Чернівцях батьки звинуватили поліцейську з відділу ювенальної превенції та директора гімназії у приниженні учнів. Скандал відбувся у гімназії №5 "Інтеграл".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Волині у Рожищенській громаді учень однієї із сільських шкіл обікрав свого вчителя, викравши з його гаманця 6000 євро та 600 доларів. Наразі ситуація перебуває під всебічним розслідуванням.