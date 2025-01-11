Переломы, ожоги и не только: после каких травм не мобилизуют

Медики должны подтвердить наличие повреждения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории граждан не подлежат призыву из-за состояния здоровья.

Освобождаются от службы или имеют отсрочку мужчины, получившие серьезные травмы. Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Мужчины призывного возраста, имеющие тяжелые повреждения, не подлежат мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. В число травм и заболеваний, которые являются основанием для освобождения от службы, входят:

травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга;

повреждение органов грудной или брюшной полостей;

серьезные травмы конечностей.

К этой же категории относятся:

любые травмы: переломы, сотрясения, сдавления, контузии, наличие инородных тел, кровоизлияния, разрывы тканей, отеки, политравмы;

термические и химические ожоги, отморожения, тепловые удары;

баротравмы, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией или электрическим током;

воздействие ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, электромагнитного поля или лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;

отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газы, дым, пары, пестициды, токсины от укусов животных, пресмыкающихся, насекомых).

Отметим, если травма или болезнь привела к значительным нарушениям функционирования организма, это является основным основанием для получения статуса "непригодный" к военной службе.

Напоминаем, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.