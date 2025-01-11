В DeepState заявили о захвате Курахово россиянами. Что говорят в Генштабе (карты боев)

На фронте произошло почти две сотни боев

Идет 1053-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 10 января, на фронте произошло 198 боевых столкновений. Аналитический портал DeepState заявил, что россияне оккупировали Курахово, однако официальной информации об этом нет.

По данным DeepState, помимо захвата Курахово, россияне имели и другие продвижения в Донецкой области. Враг продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне пытались прорвать нашу оборону вблизи Курахово. Однако о возможной полной оккупации города россиянами не информировали.

"На Покровском направлении, россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоалександровка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное", — отметили в Генштабе.

Активен враг также на Лиманском направлении, где с начала суток 10 января до 22:00 российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинцев. Бои продолжались неподалеку от населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленая Роща, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении на момент выхода сводки было зафиксировано 32 боеприкосновения. Враг пытался продвинуться вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часового Яра и Ступочек.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден оценил перспективы прекращения помощи Украине новоизбранным главой США Дональдом Трампом. По его словам, у Украины большая двухпартийная поддержка в Конгрессе, который не допустит прекращения помощи.