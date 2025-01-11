Активного пенсионера ищут на работу с хорошей зарплатой во Львове

Зарплата достойная

В Украине появляется все больше вакансий для пенсионеров. В частности, во Львовской области им предлагают работу помощника человека, который занимается продажами.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте объявлений. Частный предприниматель ищет ответственного и толкового помощника и предлагает заработную плату 26 тысяч гривен в месяц. Его деятельность связана со сбытом товаров в больших количествах.

Он отметил, что готов взять на работу пенсионера или студента. Главное, что предприниматель ожидает от своего будущего помощника — ответственность и готовность учиться.

Следует отметить, что из-за последствий войны в Украине есть проблемы с кадрами. Многие мужчины были мобилизованы, также большое количество женщин уехало за пределы страны. Поэтому пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут найти дополнительный заработок. К примеру, в Днепре готовы взять пенсионера для работы комплектовальщиком. Предлагается зарплата в 18 тысяч гривен и официальное трудоустройство.

Как сообщал "Телеграф", в Украине ищут людей для работы с командировками в Турцию и Болгарию. Берут пенсионеров, если те отвечают требованиям.