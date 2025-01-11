Кулеба рассказал, понизят ли возраст мобилизации: Жорин дал ему совет

Бывший министр не исключил понижение возраста мобилизации

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что едва отговорил своего сына идти воевать. При этом он также высказался о возможном снижении мобилизационного возраста.

По его словам, вряд ли Украину ждет серьезное снижение возраста мобилизации и сейчас нет причин, чтобы он опускался до 18 лет. Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Это генералы должны донести этот аргумент до политического руководства, парламента и, главное, к простым украинцам. Потому что это решение будет экстремально болезненным и не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества. Потому я не знаю, произойдет ли это", — сказал он.

Кулеба прогнозирует, что в случае, если мобилизационный возраст и будут понижать, то разве что на один-два года, но никак не сразу до 18 лет.

При этом он добавил, что единственным украинцем, который обрадуется понижению мобилизационного возраста, будет его 18-летний сын. Экс-министр добавил, что он едва уговорил парня продолжать обучение в университете.

"Я буду уважать его решение", — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его сын решит присоединиться к армии. — "Я думаю, что это не то, к чему стоит стремиться, но если ваше время придет, вам стоит принять вызов с достоинством".

Бывший дипломат также отметил, что считает своего сына взрослым и способным самостоятельно принимать решения, а потому не станет отговаривать его, а попытается поддержать.

Стоит отметить, что военные тем временем рекомендуют воздержаться от комментариев на тему снижения мобилизационного возраста от лиц, которые не связаны с армией. Например, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что подобные комментарии вызывают закономерную негативную реакцию.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, что российское вторжение в Украину было неизбежным. Он отметил, что его можно было бы оттянуть на несколько месяцев, но не на пару лет.