Зворушливі моменти та щирі емоції: як зустрічають українських військових на вокзалі Донбасу (ексклюзивні фото)

На вокзалі можна зустріти українців із різних куточків країни

Вже майже три роки підряд на одному із залізничних вокзалів на сході України можна побачити ту саму картину. Тут багато військовослужбовців ЗСУ проводять деякий час зі своїми дорогими людьми, перш ніж вирушити на фронт.

Свідком однієї із таких зустрічей став кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Йому вдалося зробити кілька щемливих кадрів, на яких відображені моменти довгоочікуваної зустрічі та прощання українських захисників зі своїми родичами та коханими.

Варто зазначити, що локація знаходиться відносно недалеко від лінії фронту, а отже, і в зоні підвищеного ризику. Однак небезпека російського обстрілу не є перешкодою для численних відвідувачів.

Хоч ми й не знаємо історії кожної з цих пар, але за знімками видно, що українські захисники мають надійний і вірний тил, де на них чекають і чекатимуть до перемоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає Покровськ зараз. Кореспондент "Телеграфа" побував у цьому місті, від якого поступово залишається лише примара через постійні удари росіян.