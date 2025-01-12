Трогательные моменты и искренние эмоции: как встречают украинских военных на вокзале Донбасса (эксклюзивные фото)

На вокзале можно встретить украинцев из самых разных уголков страны

Уже почти три года прошло с тех пор, как на одном из железнодорожных вокзалов на востоке Украины можно увидеть одну и ту же картину. Здесь множество военнослужащих ВСУ проводят некоторое время со своими дорогими людьми, прежде чем отправиться на фронт.

Свидетелем одной из таких встреч стал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось сделать несколько щемящих кадров, на которых запечатлены моменты долгожданной встречи и прощания украинских защитников со своими родственниками и любимыми.

Стоит отметить, что локация находится относительно недалеко от линии фронта, а следовательно и в зоне повышенного риска. Однако опасность российских обстрелов не является препятствием для многочисленных посетителей.

Хоть мы и не знаем истории каждой из этих пар, но по снимкам видно, что у украинских защитников есть надежный и верный тыл, где их ждут и будут ждать до победы.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Покровск сейчас. Корреспондент "Телеграфа" побывал в этом городе, от которого постепенно остается лишь призрак из-за постоянных ударов россиян.