Воєнний стан не скасують відразу після припинення бойових дій. Нардеп пояснив чому

Не можна просто так скасувати воєнний стан після трьох днів тиші

Україна не скасує воєнний стан одразу після припинення обстрілів та бойових дій. Для такого важливого кроку потрібні серйозні гарантії безпеки та впевненість, що Росія не зможе відновити агресію.

Рішення про скасування особливого правового режиму ухвалюватимуть після ретельного аналізу ситуації та консультацій із безпековими структурами. Про це нардеп Ярослав Юрчишин сказав в етері "Новини.Live".

"Не можна просто так скасувати воєнний стан після трьох днів тиші, бо на четвертий день росіяни можуть знову піти в наступ. Так не працює", – пояснив парламентар.

За його словами, указ про скасування воєнного стану має спиратися на висновки безпекових структур. Вони мають підтвердити, що країна справді готова перейти до мирного життя.

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Юрчишин зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України стало б членство в НАТО. Проте для вступу потрібна згода США, а позиція Трампа та його команди щодо Альянсу викликає занепокоєння.

Нагадаємо, 6 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Тобто, вони будуть діяти до 7 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо Рада не продовжить воєнний стан. Це може статись в одному випадку.