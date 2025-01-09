По Харкову вдарив рідкісний російський дрон: на що він здатний

Цей дрон має нестійку навігацію і зібраний, грубо кажучи, "на коліні"

У четвер, 9 січня, російські війська атакували Харків дроном "Молнія". За попередніми даними, приліт був по цивільному підприємству в Немишлянському районі на сході міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram. Він зазначив, що наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Водночас начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Щоправда, його не відправляли до лікарні — у нього виявили гостру реакцію на стрес.

Що відомо про БПЛА "Молнія"

БПЛА "Молнія", який також має назву "Привєт-82", є дроном-камікадзе з прикрученим до нього боєкомплектом. При цьому цей дрон має нестійку навігацію і зібраний, грубо кажучи, "на коліні". Росіяни використовують ці дрони для атак на багатоповерхові будинки, в яких мешкають цивільні особи.

Армія Російської Федерації вже використовувала ці дрони для атак того ж Харкова в листопаді 2024 року. Тоді постраждав Салтівський район — росіяни цілилися по цивільних об'єктах, зокрема торговому центру.

Внаслідок атаки постраждали 4 особи, також був уражений 7-поверховий багатоквартирний житловий будинок, контактна мережа тролейбуса та понад 20 автомобілів, які стояли на парковці поряд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 6 січня росіяни вдарили маршруткою в Херсоні. Тоді загинув 50-річний чоловік.