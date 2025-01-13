"Слуга народа" сменит название на следующих выборах? Что об этом говорят в партии

Мнения собеседников расходятся

Ребрендинг "Слуги народа" вполне может состояться накануне президентских выборов и в большинстве своем это вынужденная мера, чтобы пройти в новый парламент. Однако уже сейчас "слуги" говорят, что подбирают новое название партии.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники. В то же время "Телеграфу" проинформированные собеседники рассказали другое.

Так, по словам одного из источников, в принце пока нет смысла говорить о ребрендинге и новом названии, ведь в этом году это точно не произойдет. Собеседник подчеркнул: "Не вижу никаких перспектив в этом году в принципе, поэтому здесь не о чем думать вообще".

Другой собеседник издания наоборот натолкнул на мысль, что все же новое название в партии обсуждают, однако "не факт, что оно уже есть".

"Я об этом ничего не слышал. Знаю только то, что пишут в газетах (интернете). По-моему, выборов не будет еще по крайней мере несколько лет. Пока Путин жив, он будет продолжать войну", — подчеркнул третий источник.

В то же время, как утверждает источник РБК, одно из рабочих названий — "Блок Зеленского", которое, по разным опросам, поддерживает примерно 20%. Вице-премьер Михаил Федоров вполне может стать главой обновленной партии. Однако, по словам собеседников, все эти идеи пока на этапе очень ранних черновиков.

Мнения "слуг" относительно ребрендинга к новым выборам расходятся: кто-то уже рассказывает о новом названии, а кто-то — ничего не слышал. Однако только в начале января проинформированные источники сообщали, что никаких разговоров в партии нет.

"Собеседники во фракции утверждают, что в их политической силе ничего не происходит, разговоров о переформатировании нет. Но все понимают, что президент будет создавать новую силу, в которую не попадет значительная часть действующих депутатов. У новой партии будет шанс пройти в новый парламент", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет будущее "Слуги народа" в Верховной Раде.