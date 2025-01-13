Гнучкий графік та житло для немісцевих: у Києві пропонують гарну роботу для пенсіонерів

Є можливість працювати за індивідуальним графіком

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літні люди, які мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Наприклад, у Києві шукають фасувальника, готові взяти пенсіонера на зарплату від 20 тисяч гривень.

Відповідну пропозицію розміщено на популярному сайті оголошень. Компанія, яка займається постачанням зелені у супермаркети України, запрошує на роботу фасувальника зелені (кріп, петрушка, цибуля зелена, салати та т.п) на склад. Він розташований у селі Щасливе, у десяти хвилинах від метро "Харківська". Іногороднім надають житло, у хостелі з комфортними умовами проживання. Розглядають кандидатів без досвіду роботи. Готові взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера.

Від кандидата очікують відповідальності, швидкості та бажання навчатись й працювати. Є можливість офіційного працевлаштування.

Зручний графік роботи: компанія приймає на підробіток, роботу вахтовим методом, графік корегується в індивідуальному порядку. Зарплата виплачується своєчасно, чотири рази на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові шукають активного пенсіонера на роботу з хорошою зарплатнею. Приватний підприємець запрошує на роботу відповідального та тямущого помічника та пропонує заробітну плату 26 тисяч гривень на місяць.