Гибкий график и жилье для неместных: в Киеве предлагают хорошую работу для пенсионеров

Есть возможность работать по индивидуальному графику

В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. К примеру, в Киеве ищут фасовщика, готовые взять пенсионера на зарплату от 20 тысяч гривен.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте объявлений. Компания, которая занимается поставкой зелени в супермаркеты Украины, приглашает на работу фасовщика зелени (укроп, петрушка, лук зеленый, салаты и т.п) на склад. Он расположен в селе Счастливое, в десяти минутах от метро "Харьковская". Иногородним предоставляют жилье в хостеле с комфортными условиями проживания. Рассматривают кандидатов без опыта работы. Готовы взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера.

От кандидата ждут ответственности, скорости и желания учиться и работать. Есть возможность официального трудоустройства.

Возможен гибкий график работы: компания принимает на подработку, работу вахтовым методом, график корректируется в индивидуальном порядке. Зарплата выплачивается своевременно, четыре раза в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове ищут активного пенсионера на работу с хорошей зарплатой. Частный предприниматель приглашает на работу ответственного и толкового помощника и предлагает заработную плату 26 тысяч гривен в месяц.