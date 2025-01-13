Имеют ли право представители ТЦК задерживать мужчин: ответили в ВСУ

Полиция должна реагировать на людей, которые нарушают правила учета

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) не уполномочены задерживать граждан в процессе оповещения. Эту функцию могут выполнять только сотрудники полиции.

Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов в эфире KyivFM. Передает 24 Канал.

Кондратов пояснила, что в составе групп оповещения, осуществляющих свою деятельность в общественных местах, обязательно есть представители полиции. Именно правоохранители имеют полномочия реагировать на лиц, которые нарушают правила воинского учета или сопротивляются.

Также полицейские в случае выявления гражданина, который нарушает правила воинского учета или находится в розыске , предлагают ему посетить ближайший ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Если человек начинает отказываться или сопротивляться, то осуществлять административное задержание по закону, согласно постановлению, имеет право только Национальная полиция", — отмечает офицер.

Кондратов подчеркнула, что задержание граждан во время оповещения в общественных местах не входит в компетенцию работников ТЦК. То есть если представители центров комплектования берут на себя такие действия, это нарушение законодательства Украины .

Ранее "Телеграф" писал, как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК. В таких случаях в электронных военно-учетных документах часто указывается "выявленные нарушения правил воинского учета".