Укр

Имеют ли право представители ТЦК задерживать мужчин: ответили в ВСУ

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
2007
Оповищение граждан
Оповищение граждан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Полиция должна реагировать на людей, которые нарушают правила учета

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) не уполномочены задерживать граждан в процессе оповещения. Эту функцию могут выполнять только сотрудники полиции.

Об этом рассказала офицер Управления коммуникаций Командование Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратов в эфире KyivFM. Передает 24 Канал.

Кондратов пояснила, что в составе групп оповещения, осуществляющих свою деятельность в общественных местах, обязательно есть представители полиции. Именно правоохранители имеют полномочия реагировать на лиц, которые нарушают правила воинского учета или сопротивляются.

Также полицейские в случае выявления гражданина, который нарушает правила воинского учета или находится в розыске, предлагают ему посетить ближайший ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Если человек начинает отказываться или сопротивляться, то осуществлять административное задержание по закону, согласно постановлению, имеет право только Национальная полиция", — отмечает офицер.

Кондратов подчеркнула, что задержание граждан во время оповещения в общественных местах не входит в компетенцию работников ТЦК. То есть если представители центров комплектования берут на себя такие действия, это нарушение законодательства Украины.

Ранее "Телеграф" писал, как узнать, почему вы попали в розыск ТЦК. В таких случаях в электронных военно-учетных документах часто указывается "выявленные нарушения правил воинского учета".

Теги:
#Полиция #Мобилизация #ТЦК