У Росії заявили, що про закінчення війни говоритимуть лише з одною країною. І це не Україна

У Росії вважають, що з іншими нема про що говорити

Росія готова обговорювати питання щодо війни в Україні виключно зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У своїй заяві він категорично відкинув можливість діалогу з іншими західними партнерами. Високопосадовець РФ наголосив на небажанні вести перемовини з представниками Великої Британії та Європейського Союзу. Його слова цитують росЗМІ.

Кремль розглядає США як єдиного вагомого співрозмовника у питаннях, що стосуються російсько-української війни. "Переговори щодо України мають вестись між Росією та США без участі інших країн Заходу", — йдеться у повідомленні. Щодо того, чи має приймати участь у переговорах Україна, чиновник нічого не сказав.

Патрушев також зробив провокаційну заяву щодо майбутнього української держави. На його думку, до 2025 року Україна може зникнути як незалежна країна.

Раніше повідомлялось, що перемовини можуть відбутись в одній з країн Європи. Це може статись, якщо Путін та Трамп домовляться про зустріч.

Також "Телеграф" писав про 4 ключові пункти можливої угоди про мир в Україні. У ній не йтиметься про території.