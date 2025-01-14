Літак Путіна помітили над місцем загибелі Пригожина

Борт ще кілька кругів намотав над Москвою

У вівторок, 14 січня, пасажирський літак RSD971, який часто використовує лідер РФ Володимир Путін, здійснив цікавий рейс. Борт піднявся у повітря в Москві і пролетів над Тверською областю, де загинув очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це свідчать дані порталу flightaware.com. Зазначається, що борт злетів об 11:19 за місцевим часом та сів о 12:21.

Тривалість польоту становила трохи більше години, проте маршрут у рейса був цікавим. Адже він полетів до Тверської області звідки розвернувся і попрямував до Москви. Над столицею РФ літак зробив кілька кругів, можливо, аби витратити все пальне, і сів.

При цьому офіційної інформації про переліт Путіна чи інших високопоставлених осіб Кремля не було.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року у Тверській області зазнав аварії літак Embraer ERJ 135 з бортовим номером RA-02795, що належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Приватний літак Embraer Legacy впав поблизу населеного пункту Куженкіно. Він здійснював рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу. Всі вони загинули.

Після цього ЗМІ висували різні версії знищення літака Пригожина, зокрема, повідомлялося, що на його борту чи на шасі могла бути вибухівка. Згідно зі ще однією з версій — борт збив російський багатоцільовий винищувач Су-35.

На думку радника очільника Офісу президента України Михайла Подоляка, Пригожина покарав Путін за бунт, який члени ПВК влаштували у РФ наприкінці червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною помітили російський пасажирський літак.