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Не "льогкі" и не "мозги": какие еще органы человека мы называем неправильно

Автор
Наталья Кухарик
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Как правильно на украинском называть части тела
Как правильно на украинском называть части тела. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже опытные врачи иногда используют руссизмы вместо правильных украинских терминов

Суржик глубоко проник во все сферы жизни украинцев, особенно в медицину. Каждый день в больницах можно услышать "льогкі", "почки" и "мозги" вместо правильных украинских соответствий.

До 1950-х годов украинская медицинская терминология активно развивалась, но затем подверглась тотальной русификации "Телеграф" расскажет, как правильно называть органы и части тела человека на украинском языке.

Сегодня многие медики и пациенты используют некорректные названия органов. Вместо "мозги" правильно употреблять "мозок", а "льогкі" следует заменить на "легені". Слово "почки" — это руссизм, украинский аналог — "нирки".

В медицинской практике часто можно услышать "желудок", однако правильно говорить "шлунок". Термин "кишечник" также ошибочный – используйте "кишківник". "Желчный пузырь" и "мочевой пузырь" — неправильные формы, вместо этого должны использовать "жовчний міхур" и "сечовий міхур"

Важно помнить, что "позвоночник" на украинском – это "хребет". Вместо "висок" используем "скроня". "Глаз" — это руссизм, правильно — "око". "Кожа" на украинском — "шкіра", а "ладони" — "долоні".

В профессиональной терминологии также распространены ошибки. "Щитовидная железа" – некорректный термин, правильно – "щитоподібна залоза". "Слизистая оболочка" на украинском — "слизова оболонка". Глагол "лічити" означает считать, а для медицинских процедур используем "лікувати".

Восстановление украинской медицинской терминологии – важный шаг в развитии национальной медицины. Использование правильных терминов помогает избежать недоразумений между врачом и пациентом, а также способствует сохранению чистоты украинского языка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на украинском назвать "бордель". Вы таких слов даже не знали!

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