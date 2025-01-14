Не "льогкі" и не "мозги": какие еще органы человека мы называем неправильно

Даже опытные врачи иногда используют руссизмы вместо правильных украинских терминов

Суржик глубоко проник во все сферы жизни украинцев, особенно в медицину. Каждый день в больницах можно услышать "льогкі", "почки" и "мозги" вместо правильных украинских соответствий.

До 1950-х годов украинская медицинская терминология активно развивалась, но затем подверглась тотальной русификации "Телеграф" расскажет, как правильно называть органы и части тела человека на украинском языке.

Сегодня многие медики и пациенты используют некорректные названия органов. Вместо "мозги" правильно употреблять "мозок", а "льогкі" следует заменить на "легені". Слово "почки" — это руссизм, украинский аналог — "нирки".

В медицинской практике часто можно услышать "желудок", однако правильно говорить "шлунок". Термин "кишечник" также ошибочный – используйте "кишківник". "Желчный пузырь" и "мочевой пузырь" — неправильные формы, вместо этого должны использовать "жовчний міхур" и "сечовий міхур"

Важно помнить, что "позвоночник" на украинском – это "хребет". Вместо "висок" используем "скроня". "Глаз" — это руссизм, правильно — "око". "Кожа" на украинском — "шкіра", а "ладони" — "долоні".

В профессиональной терминологии также распространены ошибки. "Щитовидная железа" – некорректный термин, правильно – "щитоподібна залоза". "Слизистая оболочка" на украинском — "слизова оболонка". Глагол "лічити" означает считать, а для медицинских процедур используем "лікувати".

Восстановление украинской медицинской терминологии – важный шаг в развитии национальной медицины. Использование правильных терминов помогает избежать недоразумений между врачом и пациентом, а также способствует сохранению чистоты украинского языка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как на украинском назвать "бордель". Вы таких слов даже не знали!