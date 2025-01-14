Россия продолжает бить "шахедами" по кладбищам в Украине (фото)

Это уже не первый случай

Россияне продолжают наносить удары беспилотниками по украинским городам, в результате чего разрушают даже места захоронений. Очередной случай произошел 14 января на Полтавщине, где российский БпЛА упал на территории городского кладбища в Гребенке.

В результате атаки поврежден памятник местной жительнице и монументы погибшим военным. Об этом сообщил заместитель главы общины Валерий Волошин, передает "Суспільне".

По словам чиновника, беспилотник упал в тыловую часть одного из памятников и полностью уничтожил его. Обломки дрона повредили и другие надгробия поблизости. Волошин подчеркнул, что если бы БпЛА пролетел немного дальше, он мог бы упасть на участок, где расположены захоронения многих военных.

Подобные случаи случались и раньше. Весной 2024 года в Харькове сбитый "шахед" упал на территорию кладбища №14. Из-за этого городские власти были вынуждены временно закрыть его для посетителей, а на месте работали саперы.

В октябре 2024 года российский дрон упал на кладбище в Березовском районе Одесской области. Тогда глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибших и пострадавших не было, а БПЛА упал без дальнейшего возгорания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в РФ существенно выросло производство "Шахедов". За 2024 год Россия могла изготовить около 10 тысяч беспилотников.