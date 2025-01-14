Украинец через суд добился перерасчета и повышения пенсии

Судьи встали на сторону истца и полностью удовлетворили его требования

Житель Волынской области через суд добился перерасчета и выплаты ему повышенной чернобыльской пенсии. Мужчина является инвалидом 2 группы из-за заболевания, которое связано с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Истец не смог добиться справедливого перерасчета выплат в Пенсионном фонде и был вынужден обратиться в суд, гд его иск был полностью удовлетворен. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Повышенные чернобыльские пенсии были отменены в 2014 году, но в 2020 Конституционный суд их вернул. При этом лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, их все равно не платили. И вот жителю Волынской области удалось добиться справедливости.

"По мнению истца, начисление и выплату пенсии по инвалидности ответчик (Пенсионный фонд) должен осуществлять из расчета восьми минимальных размеров государственной пенсии по возрасту, а потому обратился к ответчику с просьбой осуществить перерасчет основной пенсии в указанном размере", — говорится в решении суда.

Однако в Пенсионном фонде мужчине отказали в перерасчете пенсии и он был вынужден отправиться в суд.

Истец доказал, что он пострадал в результате Чернобыльской катастрофы и находится на учете в управлении Пенсионного фонда как получатель пенсии по инвалидности. Суд учел все обстоятельства и удовлетворил иск мужчины.

Суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области осуществить перерасчет и выплату пенсии в размере восьми минимальных пенсий по возрасту, с учетом ранее выплаченных пенсий.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине будут изменены условия для выхода на пенсию в 60 и 63 года из-за повышения страхового стажа, необходимого для назначения этих выплат. Продолжительность страхового стажа будет расти с каждым годом, вплоть до 2028.

Таким образом, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. При этом, с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что если для выхода на пенсию у украинцев не хватает трудового стажа, то дополнительные месяца и даже годы можно докупить. В 2025 году для зачисления одного полноценного месяца стажа нужно заплатить 1760 гривен. При этом "купить" год стажа будет не всем по карману, ведь за него надо будет выложить 21 480 гривен.